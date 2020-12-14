الزمالك: نطمئن الجماهير تجديد ساسي خلال أيام قليلة

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي يحتفل بهدفه في الرجاء

طمأن عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك جماهير الفريق بشأن موقف فرجاني ساسي.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وكانت المفاوضات جارية بين الطرفين.

وقال عصام سالم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أطمئن جماهير الزمالك، تجديد فرجاني ساسي خلال ساعات أو الأيام القليلة المقبلة".

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وتابع "هناك علاقة حب كبيرة بين ساسي وجماهير الزمالك وهذا ما أكده وكيله أكثر من مرة".

وكشف "الإدارة الحالية كان لديها ترتيب أولويات والأهم كان الحفاظ على القوام الحالي".

وأتم تصريحاته "خلال فترة القيد المقبلة في يناير قد يتم الدعم بلاعب أو اثنين".

الزمالك فرجاني ساسي
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