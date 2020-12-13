ميسي يخطف ثلاث نقاط لـ برشلونة أمام ليفانتي

خطف ليونيل ميسي الثلاث نقاط لفريق برشلونة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.

وتغلب برشلونة على ليفانتي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 13، وارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 17 نقطة في المركز الثامن ولديه مباراتين مؤجلتين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف وعجز برشلونة عن فك شفرة دفاع ليفانتي.

وحافظ ليفانتي على تماسكه أول نصف ساعة من الشوط الثاني إلا أن نجح ميسي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 76.

واتشتعل اللقاء في الوقت بدل من الضائع إذ بحث ليفانتي عن التعادل .

وفي الدقيقة 95 طالب لاعبو ليفانتي بركلة جزاء لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو أمر الحكم باستئناف اللعب.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام ريال سوسيداد متصدر االمسابقة، مساء الأربعاء.

ويتصدر سوسيداد مسابقة الدوري بـ 26 نقطة من 13 مباراة وتعادل في أخر ثلاث مباريات.