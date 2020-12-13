لا خسارة اليوم.. ميلان يتعادل أمام بارما +90

اشتعل صراع الصدارة في الدوري الإيطالي بعد تعثر ميلان أمام بارما.

وتعادل ميلان مع بارما بهدفين لكل فريق على ملعب سان سيرو، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

سجل هيرناني وياسمين كورتيتش هدفا بارما، فيما سجل ثيو هيرنانديز هدفا ميلان.

الفوز رفع رصيد بارما للنقطة الـ13 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ميلان عند النقطة الـ23 في المركز الأول.

وصف المباراة

بداية ميلان للمباراة كانت عثرة. ستيفانو بيولي اضطر لإجراء أولى تبديلاته الاضطرارية في الدقيقة الخامسة بدخول بيير كالولو بدلا من ماثيو جابيا.

في المقابل، رد بارما بهدف أول سريع في الدقيقة الـ13 عن طريق هيرناي بعد توغل رائع من جيرفينيو على الجهة اليسرى ثم عرضية أرضية، قابلها هيرناني بلمسة في مرمى دوناروما.

ميلان تعادل سريعا في الدقيقة الـ24 عن طريق كاستييخو، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

ستيفانو بيولي بدأ الشوط الثاني بدخول رافائيل لياو وبيتر هوج بدلا من سامو كاستييخو وبراهيم دياز.

وفي ظل هجمات ميلان، سجل بارما هدفا ثانيا في الدقيقة الـ57 عن طريق كورتيتش. هيرناني أرسل عرضية، قابلها كورتيتش برأسية في المرمى.

ميلان عاد للمباراة سريعا، واستطاع ثيو هيرنانديز تسجيل هدف التقليص في الدقيقة الـ58 بعد ركنية نفذها هاكات شتالهان أوجلو، وقابلها هيرنانديز برأسية في المرمى مسجلا الأول.

فابيو ليفيراني أجرى تبديلان في الدقيقة الـ67 لصالح بارما من أجل غلق الدفاع. شارك ويلان سيبيريان وروبيرتو إنجيليس بدلا من بان كاراموه وأندرياس كورنيلوس.

التبديل الثالث كان بدخول سيمون سوم في الدقيقة الـ74 بدلا من صاحب الهدف كورتيتش.

مصاعب ميلان ازدادت في الدقيقة الـ75 بإصابة إسماعيل بن ناصر في العضلة الخلفية، ليخرج مصابا ويشارك ساندرو تونالي بدلا منه.

وسدد هيرنانديز كرة قوية في الدقيقة الـ77، لكن لويجي سيبي حارس بارما تصدى لها على مرتين بصعوبة.

ورغم كل شيء ميلان لا يخسر. ثيو هيرنانديز أيضا سجل التعادل في الدقيقة الـ91، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد ميلان للنقطة الـ24 في صدارة الترتيب، لكن الفارق تقلص إلى 4 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد بارما للنقطة الـ11 في المركز الـ14