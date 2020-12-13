قناة الأهلي: إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف وتحديد مدة غيابه

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 23:20

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي - المقاصة

أعلنت قناة الأهلي إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف بعد إصابته في مواجهة الفريق لمصر للمقاصة في افتتاح مبارياته بالدوري.

ناصر ماهر

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك ناصر ماهر مع بداية الشوط الثاني في فوز الأهلي على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتعرض ناصر للإصابة في الدقيقة 90 بعد السقوط على كتفه خلال كرة مشتركة.

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وقال مراسل قناة الأهلي: "إصابة ناصر ماهر عبارة عن خلع في الكتف وتم رده".

ورافقت قناة الأهلي، ناصر ماهر بعد إصابته إلى المستشفى، وكشفت عن نتيجة الآشعة التي أجراها.

وأضاف مراسل قناة الأهلي "فترة غياب ناصر ماهر من 3 أسابيع إلى شهر وفقا لطبيب الفريق".

ويلعب الأهلي أمام غزل المحلة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وتغادر بعثة الأهلي عقب مباراة المحلة إلى النيجر استعدادا لافتتاح مشوار الفريق في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ناصر ماهر خلع الكتف
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