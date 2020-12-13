مؤتمر إيهاب جلال: لا يجب أن أطلب من اللاعبين التعادل مع الأهلي

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 22:39

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - الأهلي - المقاصة

يرى إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة أن فريقه قدم أداء جيدا في الشوط الأول أمام الأهلي رغم الخسارة في النهاية.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الشوط الأول أمام الأهلي كان متكافئا ولكن الأحمر تفوق في الشوط الثاني بسبب تراجع المستوى البدني".

وأضاف "بداية سيئة بالنسبة للمقاصة على مستوى النتيجة ولكن نستطيع البناء من مباراة الأهلي للظهور بشكل أفضل خلال الموسم".

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وتابع "إذا طلبت من اللاعبين اللعب على التعادل أمام الأهلي فهذا معناه أنني أذرع بهم فكرة عدم القدرة على هزيمة الأهلي في المستقبل وهذا أمر خاطئ".

واستمر في تصريحاته "سنواجه بعض الصعوبات ولكن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين ونستطيع بناء فريقا أفضل مع اكتمال جاهزية جميع العناصر".

وأتم تصريحاته "بدأت العمل مع الفريق منذ 12 يوما فقط وحتى الآن لم نعمل معا كما يجب ويغيب عنا الكثير من اللاعبين لعدم الجاهزية".

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