الأهلي يعلن غياب أجايي "لفترة ليست بالقصيرة"

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن غياب جونيور أجايي لمدة قد تصل إلى 3 أشهر.

وتغلب الأهلي على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "البداية تكون مهمة، وبدأنا المباراة بهدف مبكر والحمد لله على النتيجة والفوز في النهاية".

وأضاف "نلعب مسابقة الدوري وهذا يحتاج لمشاركة عدد أكبر من اللاعبين بسبب ضغط المباريات".

وبالحديث عن الإصابات كشف "أجايي سيغيب لفترة ليست بقصيرة قد تصل إلى شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر بسبب الإصابة".

وأوضح "إصابة أجايي ليس لها علاقة بوتر أكيلس لكن في كاحل القدم".

أما عن تعرض ناصر ماهر للإصابة فكشف "اللاعب غادر إلى المستشفى وتعرض لإصابة في نفس الكتف الذي أصيب فيه من قبل مع المنتخب الأولمبي وقت بطولة أمم إفريقيا".

وتابع "سننتظر نتيجة الآشعة والفحص الطبي لتقييم إصابته".

وأتم تصريحاته "نلعب يوم الجمعة مع غزل المحلة ثم نتجه إلى المطار استعدادا للسفر إلى النيجر لافتتاح مشوار دوري أبطال إفريقيا يوم 23 ديسمبر ونعود على مواجهة الزمالك في الدوري".