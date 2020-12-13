ناصر ماهر يغادر الملعب في سيارة إسعاف لإجراء آشعة على الكتف

غادر ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الأهلي ملعب الأهلي WE السلام بسيارة إسعاف بسبب الإصابة.

ناصر ماهر النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض ناصر ماهر للإصابة في الكتف بالدقيقة 90 ليتم تبديله بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني ويشارك أكرم توفيق.

وعلم FilGoal.com أن ناصر ماهر غادر في سيارة إسعاف بمرافقة طبيب الفريق.

ويجري ناصر آشعة على الكتف للاطمئنان على حالته ومدى إصابته.

وحقق الأهلي الفوز على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري مساء الجمعة.