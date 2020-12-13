بركلتي جزاء متأخرتين.. يوفنتوس يتخطى جنوى ويرتقي للرابع

ارتقى يوفنتوس للمركز الرابع في الدوري الإيطالي بعد فوز متأخر على جنوى.

وفاز يوفنتوس على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "لويجي فيرايس"، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

سجل باولو ديبالا هدفا، وكريستيانو رونالدو هدفين ليوفنتوس، فيما سجل ستيفانو ستورارو هدف جنوى.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ23 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد جنوى عند النقطة السادسة في المركز الـ19.

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وصف المباراة

بعد عشر دقائق أولى هادئة، كان التهديد الأول في الدقيقة العاشرة من ركنية قابلها وينستون ماكيني برأسية، وتصدى لها ماتيا بيرين بصعوبة.

رودريجو بنتانكور سدد في الدقيقة الـ19 كرة مرت بجانب القائم بقليل.

كريستيانو رونالدو سدد أيضا في الدقيقة الـ42 في يد بيرين بثبات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت أكثر خطورة ليوفنتوس. باولو ديبالا سجل الأول في الدقيقة الـ57 بعد تمريرة من ماكيني وتصويبة من الأرجنتيني بيسراه في المرمى.

في المقابل رد جنوى بهدف التعادل سريعا في الدقيقة الـ61 عن طريق ستورارو.

هنا تدخل أندريا بيرول ودفع بـ ألفارو موراتا في الدقيقة الـ67 بدلا من أدريان رابيو.

يوفنتوس تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ76، وسددها كريستيانو رونالدو بنجاح مسجلا الهدف الثاني.

بيرلو تدخل مجددا في الدقيقة الـ83 بدخول ديان كلوشوفيسكي بدلا من باولو ديبالا.

ثم شارك فيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة الـ84 بدلا من فيديريكو كييزا.

وفي الدقيقة الـ 89 تحصل ألفارو موراتا على ركلة جزاء بعد عرقلة من الحارس بيرين. رونالدو سجلها بنجاح مسجلا الهدف الثالث.

الهدف هو العاشر لكريستيانو رونالدو في الدوري هذا الموسم، والـ13 بمختلف البطولات.

التبديل الأخير كان في الدقيقة الـ90 بدخول الشاب رودو دراجوسين بدلا من ماتياس دي ليخت، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.