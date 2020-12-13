ريكاردو: ما حدث الموسم الماضي في الإسماعيلي لن يتكرر

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 20:23

كتب : ياسر الشريف

ريكاردو

شدد ريكاردو المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن ما حدث في الموسم الماضي لن يتكرر.

وتعادل الإسماعيلي سلبيا بدون أهداف أمام المصري ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري.

وقال ريكاردو عقب نهاية اللقاء: "ما حدث في الموسم الماضي لن يتكرر هذا الموسم".

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وشدد "سنعمل من أجل التواجد بمقدمة جدول الدوري، وكانت مباراة اليوم حماسية بين الفريقين".

وأضاف المدير الفني للإسماعيلي "اللعب القتالي غلب على الأداء الخططي للاعبي الفريق وهذا بسبب البدايات".

وكشف ريكاردو "الإسماعيلي نقصه التفاهم والانسجام بين اللاعبين، خاصة وأن الفريق بدأ المباراة بخمسة لاعبين جدد".

وأتم ريكاردو تصريحاته "راض تماما عن أداء اللاعبين الذين دفعت بهم في الشوط الثاني وقدرتهم على تغيير الشكل الهجومي".

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