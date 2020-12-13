انتهت - الأهلي (3)-(1) المقاصة
الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 19:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف
ق 90: إصابة ناصر ماهر وخروجه
ق 86: جووول السولية والثالث
ق 81: نزول ديانج وصلاح محسن بدلا من كهربا ومحمد شريف
ق 75: محمد شريف يهدر انفراد وفرصة تسجيل الثالث
ق 66: جووول هدف ثاني للأهلي عن طريق كهربا بعد العودة للفيديو والغاء التسلل
ق 65: هدف ملغي ثاني للأهلي عن طريق كهربا بداعي التسلل
ق 63: فرصة خطيرة من كهربا بعد عرضية من معلول يتابعها بتسديدة تصطدم في القائم
ق 47: هدف لمحمد شريف والحكم لم يحتسبه ويشير إلى التسلل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 41: جووول التعادل للمقاصة عن طريق مروان حمدي
ق 30: محاولات غير متكملة من المقاصة
ق 15: محمد شريف يهدر فرصة خطيرة
ق 5: جووول علي معلول والهدف الأول من ركلة جزاء
ق 3: ركلة جزاء لكهربا بعد عرقلته من الحارس محمود حمدي
انطلاق المباراة