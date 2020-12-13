دربي القنال يكتب أول تعادل سلبي في الموسم الجديد بالدوري

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 19:01

كتب : FilGoal

حسن علي ومحمد عادل في مباراة المصري والإسماعيلي

تعادل المصري أمام الإسماعيلي سلبيا بدون أهداف في أول مباراة لا تشهد أهداف بالموسم الجديد من مسابقة الدوري.

بدأ الشوط الأول هادئا بين الفريقين دون خطورة تذكر على المرميين في أول نصف ساعة.

وفي الدقيقة 32 نجح محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي في إبعاد الكرة قبل أن تصل إلى عمر كمال لاعب المصري المنفرد تماما.

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ونجح محمد عنتر في مراوغة مدافعي الإسماعيلي بالدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول وأهدى أوستن أموتو تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء لكنها مرت من مهاجم المصري بسلام على دفاع الدراويش.

وكان الشوط الثاني أفضل من الجانبين بحثا عن التسجيل وخطف الثلاث نقاط، وهاجم المصري بصورة أكبر مع تماسك دفاع الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 50 كاد المصري أن يفتتح التسجيل عن طريق أوستن أموتو لكن مدافع الإسماعيلي حصل على الكرة قبل تسديدته.

وحصل الدراويش على خطأ بجوار منطقة الجزاء وسددها أري بابل مباشرة في المرمى لكن رأسية إسلام عطية أنقذت مرمى المصري بسلام.

وفي الربع ساعة الأخيرة بدأ الإسماعيلي بالهجوم عن طريق البدلاء محمد الشامي وشكري نجيب مع تحركات عبد الرحمن مجدي.

وفي الدقيقة 82 طرد حكم اللقاء كل من علي ماهر المدير الفني للمصري وأحمد العجوز مدرب الإسماعيلي بسبب مشادة بين الطرفين.

وكاد محمد جابر أن يقتل المباراة في الدقيقة 90 باستلام رائع داخل منطقة الجزاء بتمريرة ساحرة لكن سدد الكرة بصورة خاطئة بجوار القائم الأيسر لحارسم مرمى الدراويش.

وحصل كل فريق على نقطة في نهاية المباراة قبل لقاء واحد من ختام الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

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