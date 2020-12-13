تشكيل الأهلي - محمد شريف وطاهر محمد يقودان الهجوم ضد المقاصة

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 18:39

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر - الأهلي - طلائع الجيش

يظهر محمد شريف في تشكيل الأهلي الأساسي لأول مرة، وذلك في بداية مشوار المارد الأحمر في الدوري أمام مصر للمقاصة.

الأهلي يواجه المقاصة في السابعة والنصف مساءً في الجولة الأولى من الدوري المصري.

بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي يعتمد على محمد شريف في الهجوم وخلفه الثلاثي محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وطاهر محمد طاهر.

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في وسط الملعب تستمر ثنائية عمرو السولية وحمدي فتحي، مع تواجد أليو ديانج على مقاعد البدلاء.

بدر بانون يلعب كقلب دفاع بجانب أيمن أشرف مع ظهيري الجنب علي معلول ومحمد هاني.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هاني

الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - عمرو السولية

الوسط الهجومي: كهربا - أفشة - طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - صلاح محسن - ناصر ماهر - أكرم توفيق - جيرالدو.

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