تشكيل المقاصة - الهجوم بـ فوافي وعمران ومروان حمدي أمام الأهلي

بدأ مصر للمقاصة تشكيله الأساسي بالدفع بثلاثي الهجوم باولن فوافي ومروان حمدي ورجب عمران أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق مصر للمقاصة على ملعب الأهلي We السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويجلس هشام محمد لاعب وسط العائد حديثا لمصر المقاصة على مقاعد البدلاء بجوار عماد فتحي وشيملس بيكلي.

وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد مودي - عبد الله مجدي - عاصم سعيد - - حسني فتحي

الوسط: مصطفى شبيطة - صلاح عاشور - عصام صبحي

الهجوم: فوافي - مروان حمدي رجب عمران