تشكيل المقاصة - الهجوم بـ فوافي وعمران ومروان حمدي أمام الأهلي

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 18:34

كتب : أحمد الخولي

باولن فوافي - الأهلي - المقاصة - محمد هاني

بدأ مصر للمقاصة تشكيله الأساسي بالدفع بثلاثي الهجوم باولن فوافي ومروان حمدي ورجب عمران أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق مصر للمقاصة على ملعب الأهلي We السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويجلس هشام محمد لاعب وسط العائد حديثا لمصر المقاصة على مقاعد البدلاء بجوار عماد فتحي وشيملس بيكلي.

أخبار متعلقة
إبراهيم نور الدين حكما للقاء الأهلي والمقاصة.. سجل حافل 24 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة الأهلي محمد شريف وديانج وطاهر على رأس قائمة الأهلي أمام المقاصة.. وغياب مروان المقاصة لـ في الجول: صفقاتنا على قدر إمكانياتنا.. ونطمح للفوز على الأهلي

وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد مودي - عبد الله مجدي - عاصم سعيد - - حسني فتحي

الوسط: مصطفى شبيطة - صلاح عاشور - عصام صبحي

الهجوم: فوافي - مروان حمدي رجب عمران

الدوري المصري في الدوري مصر للمقاصة
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس جازيل لـ في الجول: لا توجد أزمة لدينا.. اتفقنا على خوض مباراتي الزمالك في القاهرة 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المقاصة.. شريف يهدر فرصة خطيرة 39 دقيقة | الدوري المصري
دربي القناة يكتب أول تعادل سلبي في الموسم الجديد بالدوري 54 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - محمد شريف وطاهر محمد يقودان الهجوم ضد المقاصة ساعة | مصر
تشكيل المقاصة - الهجوم بـ فوافي وعمران ومروان حمدي أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
مباشر - فولام (1) - (0) ليفربول.. هندرسون يهدر التعادل ساعة | الدوري الإنجليزي
إنقاذات خرافية بعد خطأ قاتل توقف زحف توتنام نحو الصدارة وتنقذ بالاس ساعة | أوروبا
روما يستعيد نغمة الانتصارات بخماسية في بولونيا بشوط واحد.. ونابولي ينجو من فخ سامبدوريا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر
قد ينال إعجابك