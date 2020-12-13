إنقاذات خرافية بعد خطأ قاتل توقف زحف توتنام نحو الصدارة وتنقذ بالاس

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 18:24

كتب : FilGoal

جوايتا - كريستال بالاس - توتنام

تألق الإسباني فيسنتي جوايتا حارس مرمى كريستال بالاس بتصديات خارقة ليوقف زحف كتيبة جوزيه مورينيو نحو الصدارة. توتنام يتعثر.

وتعادل توتنام أمام كريستال بالاس على ملعب الأخير بهدف لكل فريق في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

توتنام تقدم أولا عن طريق الخارق هاري كين بعد تسديدة فشل جوايتا في التعامل معها لتهز شباكه في الدقيقة 23.

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لكن خطأ جوايتا لم يجعله يخرج من أجواء المباراة ليتألق بعدها في أكثر من مناسبة ليحافظ على آمال فريقه في اللقاء.

الدقيقة 80 شهدت الهدف التعادل لـ كريستال بالاس بعد ضغط كبير من أصحاب الأرض. ضغط ترجمه جيفري شلوب بهدف بعد متابعة لكرة ساقطة من هوجو لوريس.

تألق جوايتا استمر وظهر بقوة في الدقائق الأخير في المباراة، بعدما حرم هاري كين من هدف قاتل في الدقيقة 86 من رأسية من أمام المرمى.

بعدها أبدع الحارس الإسباني أمام ركلة حرة نفذها إريك داير في اللحظات الأخيرة من المباراة، لينقذ مرماه بمساعدة العارضة من هدف لا يُصدق.

جوايتا أوقف زحف توتنام نحو الصدارة، وكتب التعادل الرابع لـ سبيرز في الدوري هذا الموسم.

رصيد توتنام توقف عند 25 نقطة في المركز الأول، ولكن فوز ليفربول على فولام سيجعله كتيبة يورجن كلوب في الصدارة.

بينما حقق كريستال بالاس نقطته الـ 17 في المركز الـ 11.

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