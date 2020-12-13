روما يستعيد نغمة الانتصارات بخماسية في بولونيا بشوط واحد.. ونابولي ينجو من فخ سامبدوريا

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

روما الإيطالي

استعاد روما نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي بفوز عريض على بولونيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد جميعهم في الشوط الأول.

أما نابولي فنجح في تخطي فخ سامبدوريا بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

ورفع روما رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، أما نابولي فرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث.

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افتتح روما التسجيل أمام بولونيا في الدقيقة 5 عن طريق أندريا بولي بالخطأ في مرماه قبل أن يضيف إدين دجيكو الثاني في الدقيقة 10، وبعد مرور ربع ساعة من الشوط يزيد روما النتيجة بهدف ثالث عن طريق لورينزو بيليجريني.

ونجح بولونيا في تقليص الفارق في الدقيقة 24 عن طريق بريان كريستانتي بالخطأ في مرماه، وضاعف روما النتيجة بهدفين عن طريق جوردان فيرتو الدقيقة 35 وهنريك مخيتاريان الدقيقة 44.

أما نابولي فحول تأخره في الشوط الأول بهدف جانكتو في الدقيقة 20، إلى الفوز على سامبدوريا بهدفين سجلهما هنريك لوزانو وأندريا بيتاجنا في الدقيقتين 53 و68.

الدوري الإيطالي روما نابولي
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