سوسيداد يستعيد صدارة الدوري الإسباني رغم تعادله أمام إيبار

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 17:07

كتب : FilGoal

إيبار - ريال سوسيداد

استعاد ريال سوسيداد صدارة الدوري الإسباني، رغم تعادله أمام مضيفه إيبار بهدفٍ لكل طرف على ملعب إيبوروا، بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

سجّل أندر بارينتشيا هدف التقدم لـ سوسيداد في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل سيرجي إنريك لـ إيبار في الدقيقة 66.

ليرفع سوسيداد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول من 13 مباراة، متفوقا بفارق الأهداف على أتليتكو مدريد صاحب نفس الرصيد من 11 مباراة.

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فيما رفع إيبار رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، ليتراجع برشلونة مؤقتا إلى المركز العاشر.

سوسيداد استفاد من خسارة أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد مساء أمس السبت، ليستعيد الصدارة مجددا.

ولم يخسر سوسيداد أي مباراة في آخر 10 مواجهات خاضها بمختلف البطولات.

كما تعادل سوسيداد للمباراة السادسة على التوالي، أمر لم يحدث للفريق الباسكي منذ فبراير 1974.

في المقابل، وبخروجه متعادلا في مباراة دربي الباسك، أكمل إيبار 5 مباريات متتالية دون هزيمة.

وأنهى بارنتشيا بهدفه في شباك إيبار، سلسلة نظافة شباك للحارس ماركو دميتروفيتش استمرت لـ 314 دقيقة متتالية.

في المقابل، سجّل إنريك أول هدف له منذ 20 ديسمبر 2019، أي بعد عام من الصيام تقريبا.

وشهدت المباراة مشاركة دافيد سيلفا كبديل في صفوف سوسيداد بالشوط الثاني، ليعود إلى ملعب إيبوروا بعد 15 عاما.

سيلفا لعب معارا من فالنسيا إلى إيبار في موسم 2004\2005، وللمصادفة كان مدرب إيبار وقتها هو خوسيه لويس منديليبار المدرب الحالي للفريق ولكن في ولايته الأولى وقتها.

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