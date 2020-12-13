انتهت في الدوري - المصري (0) - (0) الإسماعيلي.. نهاية المباراة

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 16:50

كتب : FilGoal

صورة جماعية للاعبي المصري والإسماعيلي قبل دربي القنال

يستقبل المصري نظيره الإسماعيلي في برج العرب بدربي القناة ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هنا

....

نهاية المباراة

ق90 محمد جابر يهدر فرصة هدف قاتل للمصري

ق82 مشادة بين أحمد العجوز مدرب الإسماعيلي وعلي ماهر المدير الفني للمصري تنتهي بطرد الثنائي

ق67 تسديدة من أري بابل في اتجاه المرمى لكن إنقاذ رائع من إسلام عطية

ق50 إنقاذ رائع من دفاع الإسماعيلي قبل تسديدة أوستن أموتو داخل منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 مراوغة رائعة من محمد عنتر داخل منطقة الجزاء وتمريرة لكن تتخطى أوستن أموتو داخل منطقة الجزاء

ق32 تألق حارس مرمى الإسماعيلي وإبعاد الكرة قبل أن تصل إلى عمر كمال

ق20 مباراة هادئة وسلبية في النتيجة حتى الآن

بداية المباراة

الإسماعيلي المصري في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس جازيل لـ في الجول: لا توجد أزمة لدينا.. اتفقنا على خوض مباراتي الزمالك في القاهرة 37 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المقاصة.. شريف يهدر فرصة خطيرة 40 دقيقة | الدوري المصري
دربي القناة يكتب أول تعادل سلبي في الموسم الجديد بالدوري 55 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - محمد شريف وطاهر محمد يقودان الهجوم ضد المقاصة ساعة | مصر
تشكيل المقاصة - الهجوم بـ فوافي وعمران ومروان حمدي أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
مباشر - فولام (1) - (0) ليفربول.. هندرسون يهدر التعادل ساعة | الدوري الإنجليزي
إنقاذات خرافية بعد خطأ قاتل توقف زحف توتنام نحو الصدارة وتنقذ بالاس ساعة | أوروبا
روما يستعيد نغمة الانتصارات بخماسية في بولونيا بشوط واحد.. ونابولي ينجو من فخ سامبدوريا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر
قد ينال إعجابك