انتهت في الدوري - المصري (0) - (0) الإسماعيلي.. نهاية المباراة

يستقبل المصري نظيره الإسماعيلي في برج العرب بدربي القناة ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق90 محمد جابر يهدر فرصة هدف قاتل للمصري

ق82 مشادة بين أحمد العجوز مدرب الإسماعيلي وعلي ماهر المدير الفني للمصري تنتهي بطرد الثنائي

ق67 تسديدة من أري بابل في اتجاه المرمى لكن إنقاذ رائع من إسلام عطية

ق50 إنقاذ رائع من دفاع الإسماعيلي قبل تسديدة أوستن أموتو داخل منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 مراوغة رائعة من محمد عنتر داخل منطقة الجزاء وتمريرة لكن تتخطى أوستن أموتو داخل منطقة الجزاء

ق32 تألق حارس مرمى الإسماعيلي وإبعاد الكرة قبل أن تصل إلى عمر كمال

ق20 مباراة هادئة وسلبية في النتيجة حتى الآن

بداية المباراة