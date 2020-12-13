تشكيل دربي القناة - عنتر وأموتو يقودان المصري.. والإسماعيلي يهاجم بـ بابل وفخر الدين

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 16:17

كتب : FilGoal

صورة جماعية للاعبي المصري والإسماعيلي قبل دربي القنال

أعلن المصري والإسماعيلي تشكيل مباراتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويجري دربي القناة في ملعب برج العرب وينطلق في تمام الساعة الخامسة مساء.

وجاء تشكيل المصري:

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حارس المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: حسن علي - أحمد شوشة - عمرو موسى - كريم العراقي

وسط الملعب: محمد عنتر - إسلام عطية - مصطفى سلطان - فريد شوقي - عمر كمال

الهجوم: أوستن أموتو

بينما تشكيل الإسماعيلي:

حارس المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد بيومي - محمد هاشم - مروان الصحراوي - محمود البدري

وسط الملعب: عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل - أحمد مدبولي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - أري بابل

وانطلق الموسم الجديد من الدوري يوم الجمعة وجرت 6 مباريات حتى الآن.

واحتل المصري المركز السادس في ترتيب البطولة الموسم الماضي بينما جاء الإسماعيلي في المرتبة 12.

المصري الإسماعيلي الدوري المصري
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