إنتر يضمد جراحه القارية بعودة رائعة ضد كالياري

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 15:44

كتب : FilGoal

إنتر ميلان - باريلا

كاد إنتر ميلان يفقد نقطتين ثمينتين في سباق الدوري الإيطالي لكنه استطاع قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1 على مضيفه كالياري في الجولة 11 اليوم الأحد.

وظل إنتر متأخرا في النتيجة حتى الدقيقة 77 حين أدرك لاعب وسطه نيكولو باريلا التعادل في ملعب ساردينيا أرينا.

وتقدم كالياري عن ريكاردو سوتيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42، قبل أن يستطيع إنتر معادلة النتيجة بواسطة باريلا لاعب منتخب إيطاليا.

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وفي الدقيقة 84 ضرب دانيلي دي أمبروسيو الكرة برأسه في شباك كالياري مانحا إنتر الأسبقية، بعد ثوان من نزوله كبديل لأشرف حكيمي المصاب.

وأطلق البلجيكي روميلو لوكاكو رصاصة الرحمة على كالياري بهدف في الدقيقة 94 بعدما راوغ الحارس أليسيو كراجنو وسدد في المرمى الخالي.

وبذلك يعود إنتر لسكة الانتصارات بعد تعادل مخيب يوم الأربعاء ضد شاختار دونتسك الأوكراني كلفه الوداع المبكر لدوري أبطال أوروبا.

وارتقى إنتر لوصافة الدوري مجددا رافعا رصيده إلى 24 نقطة وضيق الفارق مع المتصدر ميلان إلى نقطتين، ويلعب الأخير ضد ضيفه بارما مساء الأحد.

بينما ظل كالياري في المركز 12 وتوقف رصيده عند 12 نقطة.

ويستضيف إنتر فريق نابولي في مواجهة قوية يوم الأربعاء.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي
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