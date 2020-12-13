دورتموند يقيل لوسيان فافر

أقال نادي بوروسيا دورتموند مديره الفني لوسيان فافر من تدريب الفريق، بعد أقل من 24 ساعة على السقوط الكارثي أمام شتوتجارت.

وذكر دورتموند أنه انفصل عن مدربه، وسيخلفه مساعده إدين تيرزيتش بشكلٍ مؤقت حتى نهاية الموسم.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت نبأ الإقالة قبل صدوره رسميا بحوالي ساعة.

يأتي ذلك بعد تعرض دورتموند لهزيمة كارثية على ملعبه سيجنال إيدونا بارك بخمسة أهداف مقابل هدف واحد مساء السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.

ليكون دورتموند قد حقق فوزا واحدا في آخر 5 مباريات خاضها بالدوري الألماني.

فافر (63 عاما) تولى تدريب دورتموند في صيف 2018، وقاده في 110 مباراة، فاز في 68 منها، وتعادل 17، وخسر 25.

وحقق دورتموند لقبا واحدا تحت قيادة فافر بالتتويج بكأس السوبر 2019.

وتراجع دورتموند إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ ولايبزج ثنائي الصدارة.