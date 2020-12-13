في غياب إنييستا.. أولسان ينطح فيسيل كوبي بالوقت القاتل ويتأهل لنهائي أبطال آسيا

تأهل أولسان هيونداي الكوري إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه القاتل على فيسيل كوبي الياباني بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

ليضرب أولسان موعدا مع برسبوليس الإيراني في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ملعب الجنوب أيضا.

وشهدت المباراة غياب أندريس إنييستا عن صفوف فيسيل كوبو للإصابة، ليكتفي بمشاهدة فريقه يودع البطولة من المدرجات.

الفريق الياباني تقدّم أولا في النتيجة بواسطة هوتارو ياماجوتشي في الدقيقة 52، لكن النرويجي الدولي بيورين مارس يوهنسن أدرك التعادل لـ أولسان قبل 9 دقائق على نهاية المواجهة، مباشرةً بعد أن ألغت تقنية الفيديو الهدف الثاني لـ فيسيل كوبو.

لتمتد المباراة إلى وقتٍ إضافي شهد هدف الفوز القاتل لـ أولسان في الدقيقة 118 عن طريق البرازيلي جونيور نيجراو من ركلة جزاء.

أولسان وصيف الدوري الكوري في الموسمين الأخيرين، سيطمح لحصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعد أن فعلها في 2012.

وبخلاف فيسيل كوبو الذي يضم بالإضافة إلى إنييستا، كلا من: توماس فيرمايلين وسيرجي سامبر؛ فلا يضم أولسان لاعبين مشهورين على المستوى العالمي.

ويشرف كيم دو هون على تدريب أولسان، ويحمل ذكرى كارثية سابقة في دوري أبطال آسيا عندما خسر نهائي نسخة 2004 كلاعب في صفوف سيونجنام بخماسية أمام اتحاد جدة رغم الفوز ذهابا في السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

في المقابل، يسعى برسبوليس الإيراني –بطل المجموعة الغربية- إلى حصد لقبه الأول في دوري أبطال آسيا، بعد خسارته نهائي 2018 أمام كاشيما أنتلرز الياباني.

ويتأهل الفائز في المباراة النهائية إلى كأس العالم للأندية التي تقام في قطر بشهر فبراير المقبل، ليجاور بايرن ميونيخ بطل أوروبا، والأهلي بطل إفريقيا، وأوكلاند بطل أوقيانوسيا، والدحيل بطل قطر.