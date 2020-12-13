فليك بعد التعادل الثاني على التوالي: الموسم الحالي سيكون صعبا للغاية

لم يتعجب هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ من صعوبة المباريات التي يواجهها فريقه هذا الموسم، بعد تحقيق 5 بطولات في العام الجاري.

تعادل بايرن ميونيخ أمام مضيفه يونيون برلين بهدف لكل طرف في ملعب ألته فورستيري، بالجولة 11 من الدوري الألماني.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم نكن منظمين كما ينبغي في الدقائق الأولى. لا شك أننا كان علينا أن ندافع بشكل أفضل".

وأضاف "عندما تستقبل هدفًا مبكرًا فإن ثقتك في نفسك تتراجع. لعبنا الكثير من الكرات الطويلة، لم أكن راضيًا عن هذا الأسلوب".

وواصل "تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين عن ضرورة اللعب بشجاعة أكبر واستغلال المساحات. في الشوط الثاني، تحسن مردود الفريق".

وشدد "دائمًا ما نضع خصومنا تحت الضغط، ولكننا لم ننجح في ذلك أمام يونيون برلين".

التعادل هو الثاني على التوالي لبايرن في الدوري الألماني والثالث في المسابقة هذا الموسم بشكل عام.

وأتم "الموسم الحالي سيكون صعبًا للغاية، وهذا ما كنا نتوقعه. علينا أن نستفيد من الإيجابيات وألا نرتكب الأخطاء ذاتها في المباريات القادمة".

الفريق البافاري توج بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي خلال عام 2020.

جريشا برومل تقدّم للفريق العاصمي بالهدف الأول بعد مرور 4 دقائق فقط، نتيجة حافظ عليها أصحاب الأرض حتى نهاية الشوط الأول.

لكن بايرن ميونيخ رفض الهزيمة وأدرك التعادل في الشوط الثاني بواسطة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 67 بعد تمريرة كينجسلي كومان.

ليرفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف في 2020 إلى 41 حتى اللحظة، متفوقا على كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 هدفا، وإرلينج هالاند الذي سجل 33 هدفا.

التعادل أعاد بايرن ميونيخ إلى الصدارة برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن لايبزج صاحب نفس الرصيد، فيما رفع رصيد يونيون برلين إلى 17 نقطة في المركز السادس.

وتعد تلك النقطة هي الأولى التي يحصدها يونيون برلين في تاريخه أمام بايرن ميونيخ، إذ خسر مواجهتي الموسم الماضي الذي كان الأول له بين الكبار.