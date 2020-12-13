لو باريزيان: باريس سان جيرمان قد يخطف ديباي من برشلونة

يواجه برشلونة منافسة منتظرة من باريس سان جيرمان للظفر بخدمات ممفيس ديباي مهاجم أوليمبيك ليون.

ديباي أحد اللاعبين الذين يرغب رونالد كومان مدرب برشلونة في ضمهم منذ الصيف الماضي، إذ ينتهي عقده مع ليون بنهاية الموسم الحالي.

لكن صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية ذكرت أن ليوناردو المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان تحرّك بالفعل لمحاولة ضم ديباي إلى النادي العاصمي بنهاية عقده مجانا.

وحالت الأزمة المادية التي يواجهها برشلونة دون ضم ديباي الصيف الماضي بناءً على طلب كومان، مما قد يبعده عن قلعة البلاوجرانا في نهاية المطاف.

ديباي (28 عاما) يعد أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي، إذ سجّل 60 هدفا وصنع 47 في 151 مباراة خاضها مع ليون منذ انضمامه إليه قادما من مانشستر يونايتد في يناير 2017 مقابل 16 مليون يورو.

ويجيد ديباي اللعب في مركز المهاجم الصريح والمتأخر، بالإضافة إلى مركز الجناح الأيسر الذي برز فيه مطلع مسيرته.

ويمتلك ديباي 59 مباراة دولية مع منتخب هولندا، سجّل خلالها 21 هدفا وصنع 20.