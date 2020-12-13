قائمة برشلونة – أومتيتي يواصل الظهور أمام ليفانتي

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي مساء اليوم الأحد في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استدعاء كل اللاعبين المتاحين، مع تواصل ظهور الفرنسي صامويل أومتيتي للمباراة الثانية على التوالي بعد أن دخل قائمة مباراة يوفنتوس الماضية.

كما وجّه كومان الدعوة للثنائي الشاب: البرازيلي ماتيوس والأمريكي كونراد، بالإضافة إلى المدافع أوسكار مينجيزا الذي بات متواجدا بشكل دوري مؤخرا.

ويغيب عن برشلونة للإصابة: جيرارد بيكيه، وأنسو فاتي، وسيرجي روبيرتو، وعثمان ديمبيلي.

ويحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – كارليس ألينيا – ريكي بويج – ماتيوس – فيليبي كوتينيو – فرانسيسكو ترينكاو – بيدري – كونراد دي لا فوينتي

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت