تقرير: اعتقال لاعب منتخب هولندا لاتهامه بطعن أحد أفراد عائلته

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 13:29

كتب : FilGoal

كوينسي بروميس - أياكس

اعتقلت الشرطة كوينسي بروميس لاعب أياكس أمستردام ومنتخب هولندا صباح اليوم الأحد، لاتهامه في حادثة طعن.

وذكرت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية أن بروميس متهم في حادثة طعن وقعت في مدينة أبكودي جنوب أمستردام بشهر يوليو الماضي.

حدث ذلك خلال حفل عندما دخل بروميس في نقاش حاد مع أحد أفراد عائلته، قبل أن يطعنه بسكين ويتسبب له في جروح قوية في الركبة.

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وأفاد التقرير أنه لو ثبتت إدانة بروميس، فإنه قد يعاقَب بالسجن لأربع سنوات.

بروميس (28 عاما) سبق له اللعب في تفينتي وسبارتاك موسكو وإشبيلية، قبل أن ينتقل إلى أياكس مطلع الموسم الماضي.

وخاض بروميس 17 مباراة مع أياكس هذا الموسم، سجّل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ويمتلك بروميس 46 مباراة دولية مع منتخب هولندا، سجّل خلالها 7 أهداف.

كوينسي بروميس أياكس في هولندا
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