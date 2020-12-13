"أنت مُسرّب".. الباييس: كومان اتهم لاعبه أمام كل زملائه

كشفت صحيفة "الباييس" الإسبانية عن خلافات شديدة بين رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، ولاعبه ريكي بويج.

ريكي بويج النادي : برشلونة برشلونة

كومان أخرج ريكي بويج من حساباته بالكامل في الموسم الحالي، ولم يشركه إلا في دقائق معدودة.

وذكر التقرير أن الخلاف يرجع إلى مطلع الموسم عندما أخبر كومان لاعبه بويج بالبحث عن فريق آخر للحصول على فرصة مشاركة أكبر، قبل مباراة كأس جوان جامبر أمام إلتشي.

ليُصدَم كومان بعدها مباشرةً بنشر تفاصيل محادثته مع بويج في الصحافة الإسبانية.

كومان اتهم بويج أمام زملائه في غرفة خلع الملابس وقال له: "أنت مُسرّب"، رد فعل تفهّمه بعض اللاعبين، بينما أثار سخط آخرين لأن كومان لم يتصرف بالمثل مع لويس سواريز الذي خرجت تفاصيل مكالمته مع كومان بالكامل إلى الصحافة.

وكان ريكي بويج قد ظهر بمستوى رائع بعد دخوله بديلا أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا قبل أيام، ليطالب البعض بحصوله على مزيد من الفرص.

لاعب الوسط الكتالوني صاحب الـ21 عاما لم يشارك هذا الموسم إلا في 77 دقيقة مقسّمة على 4 مباريات، منها مباراة واحدة في الدوري الإسباني.