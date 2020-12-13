صاحب أول أهداف البنك الأهلي في الدوري: لن نكون خصما هينا هذا الموسم

كشف عاصم صلاح، ظهير طلائع الجيش السابق والبنك الأهلي الحالي، أن تعليمات محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي، سبب أول أهداف الفريق في الدوري تاريخيا، والذي سجله صلاح في اللحظات الأخيرة من مواجهة الجولة الأولى ضد وادي دجلة.

وقال صلاح لـ FilGoal.com: "في الشوط الأول، طالبني يوسف بعدم الزيادة للحد من خطورة جورجينيو، وبين الشوطين أشاد بي وكشف أنه سيطلب مني الهجوم في لحظة معينة خلال المباراة سيحددها لي من خارج الملعب".

وأضاف "فعلا في الدقيقة 30، طلب مني التقدم ولعب العرضيات واختراق منطقة الجزاء".

وشدد "نفذت تعليمات يوسف، وكنت أشعر أنني سأسجل، وأضعت كرة قبل إحرازي هدف التعادل".

وأردف "يوسف وجه لنا الشكر بعد المباراة، وأشاد بقتالي داخل الملعب".

وأكد "إدارة البنك الأهلي وفرت لنا كل الإمكانيات. لن نكون ضيفا خفيفا أو خصما هينا ضد أي منافس".

وانتزع البنك الأهلي نقطة من أنياب وادي دجلة في مباراة بلغت ذروة إثارتها في الثواني الأخيرة لتنتهي بهدف لمثله في ملعب كلية الشرطة.