تقرير يوناني: حالة كوكا الصحية تحسنت في الأيام الأخيرة

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 11:16

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - مرسيليا - دوري أبطال أوروبا

تحسّنت الحالة الصحية لـ أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس في الأيام الأخيرة، مما قد لا يدفع ناديه إلى التعاقد مع مهاجم في يناير.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

موقع Pagenews اليوناني ذكر أن حالة كوكا الصحية أظهرت بوادر تحسُن في الأيام الأخيرة، مما يزيد الأمل بشأن عودته للملاعب مطلع العام الجديد.

ومع تحسن حالة كوكا الصحية، قد لا يضطر أولمبياكوس إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية للتعاقد مع مهاجم.

أخبار متعلقة
تقارير يونانية: لتعويض كوكا.. أولمبياكوس يفكر في استعادة هدافه السابق في يناير أولمبياكوس: كوكا يعاني من مضاعفات فيروس كورونا.. سيغيب حتى العام الجديد تقارير يونانية: كوكا عاد لليونان ويسابق الزمن للحاق بمباراة مرسيليا خطاب غاضب لـ فيفا.. أولمبياكوس يهاجم "كاف" والاتحادات التابعة له بسبب كورونا كوكا والعربي

كوكا كان قد تعرّض لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ليعلن أولمبياكوس ابتعاده عن الملاعب حتى العام المقبل.

في المقابل، ذكرت تقارير يونانية أن ذلك سيدفع أولمبياكوس إلى دخول سوق الانتقالات لضم مهاجم، والمرشح الأبرز كان هداف الفريق السابق كوستاس ميتروجولو لاعب أوليمبيك مرسيليا الحالي.

وأصيب كوكا بفيروس كورونا في معسكر منتخب مصر خلال التوقف الدولي السابق، بعد خوضه مباراتين أمام توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كوكا أولمبياكوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
سولشاير: سعيد بروح لاعبي يونايتد أمام سيتي بعد نكسة دوري الأبطال الكبيرة 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فينجر: هذه نصيحتي لـ يونايتد بشأن بوجبا 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روي كين: لم أر أبدا هذا القدر من الأحضان بعد مباراة دربي 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فان جال: فان دي بيك اتخذ قرارا خاطئا بالانتقال إلى يونايتد 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا عن قلة أهداف أوباميانج: عليه ألا يفكر كثيرا ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير يوناني: حالة كوكا الصحية تحسنت في الأيام الأخيرة ساعة | المحترفون
سيميوني: أخطأت في التشكيل.. واسألوا الغاضبين عن رد فعلهم ساعة | الدوري الإسباني
ميرور: يوفنتوس يريد بوجبا في يناير ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر
قد ينال إعجابك