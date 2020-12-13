تقرير يوناني: حالة كوكا الصحية تحسنت في الأيام الأخيرة

تحسّنت الحالة الصحية لـ أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس في الأيام الأخيرة، مما قد لا يدفع ناديه إلى التعاقد مع مهاجم في يناير.

موقع Pagenews اليوناني ذكر أن حالة كوكا الصحية أظهرت بوادر تحسُن في الأيام الأخيرة، مما يزيد الأمل بشأن عودته للملاعب مطلع العام الجديد.

ومع تحسن حالة كوكا الصحية، قد لا يضطر أولمبياكوس إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية للتعاقد مع مهاجم.

كوكا كان قد تعرّض لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ليعلن أولمبياكوس ابتعاده عن الملاعب حتى العام المقبل.

في المقابل، ذكرت تقارير يونانية أن ذلك سيدفع أولمبياكوس إلى دخول سوق الانتقالات لضم مهاجم، والمرشح الأبرز كان هداف الفريق السابق كوستاس ميتروجولو لاعب أوليمبيك مرسيليا الحالي.

وأصيب كوكا بفيروس كورونا في معسكر منتخب مصر خلال التوقف الدولي السابق، بعد خوضه مباراتين أمام توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.