ميرور: يوفنتوس يريد بوجبا في يناير
الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 10:44
كتب : FilGoal
كتبت صحيفة ميرور الإنجليزية أن يوفنتوس بطل إيطاليا يطمح لاستعارة بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد في يناير المقبل.
فبعدما صرح مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب، أن بوجبا وقته انتهى مع يونايتد، قد يكون الفرنسي في طريقه لمغادرة قلعة الشياطين الحمر في أقرب وقت ممكن.
وأشارت ميرور إلى أن يوفنتوس يريد استعارة بوجبا مع أحقية شرائه نهاية الموسم الجاري.
يريد فريق السيدة العجوز استعادة لاعب وسطه الذي تألق معه على مدار 4 مواسم.
وعانى بوجبا في يونايتد ولم يقدم المردود المنتظر الذي انتظره الجمهور من لاعب تألق مع يوفنتوس ومنتخب فرنسا.
وشارك بوجبا في 179 مباراة مع يونايتد وسجل 34 هدفا وأرسل 35 تمريرة حاسمة.
ويلعب بوجبا في يونايتد منذ 2016، حين عاد للفريق بعد 4 مواسم ارتدى فيها قميص يوفنتوس.
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