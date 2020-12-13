عمار حمدي لـ في الجول: رمضان أخي وصديقي.. ولا علاقة لي بأزماته مع الأهلي

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 10:37

كتب : أحمد الخولي

عمار حمدي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

شدد عمار حمدي جناح الاتحاد السكندري على احترامه وتقديره لـ رمضان صبحي جناح بيراميدز، وقائده في المنتخب الأولمبي.

وقال حمدي لـ FilGoal.com: "علاقتي برمضان أكثر من ممتازة. هو أخي وصديقي، وقائدي في المنتخب الأولمبي أيضا".

وشدد "البعض حاول الترويج أنني تعمدت استفزازه بإشارتي خلال احتفالي بتسجيل الهدف في شباك بيراميدز. هذا كذب وافتراء".

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وأكد "ليس لي علاقة بمشاكله أو أزماته مع الأهلي وجماهيره".

وأتم "أؤكد مجددا على احترامي وتقديري له".

دراما نارية، شهدها استاد الدفاع الجوي، حيث حقق الاتحاد السكندري أول فوز له في تاريخه على بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري.

رائعة عمار حمدي، عادلت رأسية عبد الله السعيد، الذي سجل هدفه الـ 109 في الدوري ليعادل أسطورة الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، ولكنه أهدر ركلة جزاء حصل عليها رمضان صبحي، الذي لعب أولى مبارياته بقميص بيراميدز.. هكذا كانت كل أحداث المباراة حتى دقيقتها الأخيرة!

خالد الغندور استغل عرضية عبد السميع إبراهيم في الدقيقة 96، ليسجل رأسية في شباك بيراميدز، بعد ثواني من رفض تقنية VAR قرار محمد الصباحي باحتساب ركلة جزاء لـ بيراميدز.

وثار بعد المباراة جدل كبير، بسبب طريقة احتفال عمار حمدي بهدفه، وكذلك الـ "ستوريز" التي شاركها على إنستاجرام من متابعيه.

عمار حمدي بيراميدز الاتحاد السكندري
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