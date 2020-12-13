مواعيد مباريات الأحد 13 ديسمبر 2020.. الأهلي يبدأ الدفاع عن لقبه ودربي القناة

يستهل الأهلي اليوم الأحد مبارياته في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز بمواجهة ضيفه مصر المقاصة في تمام الساعة 7:30 مساء.

وفي الخامسة مساء يجري دربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراتين.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول حامل اللقب ضد مضيفه فولام (6:30 مساء - beIN 1).

وفي الدوري الإسباني يلعب برشلونة ضد ضيفه ليفانتي (10 مساء - beIN 1).

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