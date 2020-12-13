مواعيد مباريات الأحد 13 ديسمبر 2020.. الأهلي يبدأ الدفاع عن لقبه ودربي القناة
الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 10:12
كتب : FilGoal
يستهل الأهلي اليوم الأحد مبارياته في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز بمواجهة ضيفه مصر المقاصة في تمام الساعة 7:30 مساء.
وفي الخامسة مساء يجري دربي القناة بين المصري والإسماعيلي.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراتين.
وفي الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول حامل اللقب ضد مضيفه فولام (6:30 مساء - beIN 1).
وفي الدوري الإسباني يلعب برشلونة ضد ضيفه ليفانتي (10 مساء - beIN 1).
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