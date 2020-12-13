زيدان: تفوقنا في كل شيء وقدّمنا مباراة متكاملة أمام أتليتكو

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، سعادته البالغة بالانتصار الذي حققه فريقه على أتليتكو مدريد.

ريال مدريد تجاوز جاره أتليتكو مدريد بهدفين دون رد في ملعب ألفريدو دي سيتفانو، بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيدان بعد اللقاء: "كل شيء كان جيدا، فقد حصدنا النقاط الثلاث، إنه انتصار فائق الأهمية لمواصلة مشوار الدوري. اليوم قدّمنا مباراة متكاملة مجددا أمام فريق مميز لم يخسر منذ 26 مباراة، أنا سعيد بذلك".

وأضاف: "ضغطنا عليهم بشكل مميز ولم يحظوا بالراحة خلال المباراة، لم نتوقّف في الشوط الثاني لأن أتليتكو فريق يستطيع العودة في النتيجة، وفي النهاية سنحت لهم فرصة ساؤول فقط".

وتابع: "كروس ومودريتش وبنزيمة قدّموا مستوى خيالي، وبالإضافة إليهم، فـ لوكاس فاسكيز وكارباخال، وقائدنا، جميعهم لعبوا جيدا".

وواصل: "تفوقنا في كل شيء، وتحسّننا في عديد الأمور، اليوم تنافسنا بشكل مميز حتى النهاية وهذا هو الفارق. لم نفز بشيء بعد ولكن يجب أن نشعر بالرضا والسعادة بالعمل الذي قمنا به".

وأكمل: "كان أسبوعا جيدا، ولكن فوق كل شيء أنا سعيد لأجل اللاعبين لأنهم هم من يقاتلون ويتواجدون في الملعب، يؤمنون دائما بما يفعلونه، علينا أن نواصل وأن نستريح جيدا، سنستمتع اليوم ولكن لدينا مباراة أخرى يوم الثلاثاء".

وشدد: "سأواصل الثقة في لاعبيني، أحيانا نكون في مرحلة دقيقة تتطلب عدم إجراء العديد من التغييرات على التشكيل، لكني سأعوّل على الجميع. صحيح أن هناك لاعبين يلعبون أقل، وهذا هو الوضع للأسف، لكني سأعتمد عليهم جميعا وهذا ما يعرفه اللاعبون جيدا".

وأتم: "اليوم أثبتنا أننا قادرين على القيام بالأمور بشكل جيد، ريال مدريد يعرف كيف يفوز، وهذا يسعدني لأن هناك انتقادات تؤلمني، لكنها تجعلك أكثر قوة أيضا، الانتقادات جزء من كرة القدم، لكن اللاعبين يمتلكون الشخصية لترك ذلك خلفهم".









































ورفع ريال مدريد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث من 12 مباراة، بينما تجمّد رصيد أتليتكو مدريد عند 26 نقطة في المركز الأول من 11 مباراة.

ليفوّت أتليتكو مدريد فرصة زيادة الفارق مع جاره ريال مدريد إلى 9 نقاط مع الأخذ في الاعتبار أنه لعب مباراة أقل.

وبالتالي، توقّفت سلسلة اللا هزيمة الطويلة لـ أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني عند 26 مباراة متتالية، إذ يرجع سقوطه الأخير إلى 1 فبراير 2020 أمام ريال مدريد نفسه في ملعب سانتياجو برنابيو.

أتليتكو مدريد تلقى هزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم، بعد أن فاز في المباريات السبع الماضية.

بينما وصل ريال مدريد إلى 9 مباريات متتالية دون هزيمة أمام أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، فاز في 4 منها وتعادل في 5.

وبات ألفريدو دي ستيفانو هو الملعب رقم 15 الذي يقام عليه دربي مدريد منذ بداية المواجهات تاريخيًا.

فرديًا، دخل سيرخيو راموس التاريخ وخاض الدربي رقم 43 كرقم قياسي، متخطيا باكو خينتو ومانولو سانشيس القائدين السابقين لـ ريال مدريد صاحبي الـ42 مباراة.

من جانبه، لعب كريم بنزيمة مباراته رقم 528 بقميص ريال مدريد، ليصير أكثر لاعب أجنبي تمثيلا للميرنجي على مدار تاريخه، ويحطم رقم روبيرتو كارلوس الذي صمد منذ 13 عاما.