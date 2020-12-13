في الجول يحقق – أزمة اللوجو الجديد للدوري المصري في التليفزيون "اتهامات متبادلة"

إذا كنت تابعت مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، فعلى الأغلب أنت من كثيرين تسائلوا في حيرة أين اللوجو الجديد للمسابقة.

بعيدا عن مدى رضاك عن مستوى الإبداع في تصميم اللوجو الجديد لمسابقة الدوري المصري، بالتأكيد انتظرت رؤيته يزين ما قبل وبعد إعادة اللقطات في مباريات الجولة الأولى.

لكن ما حدث أن اللوجو القديم هو ما كان يظهر مع شعاري الزمالك والمقاولون.

وتملكت الحيرة الجميع، أين اللوجو الذي قدمه اتحاد الكرة في مؤتمر قرعة الدوري قبل إنطلاق المسابقة.

هل القناة الناقلة مسؤولة؟

لا تمتلك شبكة "أون تايم سبورتس" صاحب حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري فضائيا أي سيطرة على الصورة المنقولة من التليفزيون المصري.

وبالتالي، لا تتدخل في جودة الصورة أو الشكل الذي يتم إخراج المباراة به.

وهذا يعني أيضا أنها لا تستطيع تتدخل بفرض استخدام اللوجو الجديد للدوري المصري مثلما تستخدمه في الاستوديوهات التحليلية للمباريات المنقولة عبر الشبكة.

وتحكم شركة "بريزنتيشن سبورت" راعي الدوري المصري إطار العلاقة بين الهيئة الوطنية للإعلام وشبكة أون تايم سبورتس، وبالتالي أي ملاحظات فنية تخص الصورة أو الإخراج تكون من خلال بريزنتيشن.

ملاحظات وليس حكما واجب التنفيذ.

ولذلك، كان FilGoal.com أمام طرفين هما المسؤولين عن ظهور اللوجو على شاشة القناة الناقلة للدوري.

اتحاد الكرة المطالب بإرسال اللوجو الجديد إلى ماسبيرو، وماسبيرو نفسه.

اتحاد الكرة يتبرأ

اتجه FilGoal.com أولا إلى اتحاد الكرة، ووجه سؤالا مباشرا.. هل أرسلتم تصميم اللوجو الجديد إلى ماسبيرو؟

أجاب مصدر من داخل اتحاد الكرة "أرسلنا خطابات رسمية إلى ماسبيرو، تتضمن كافة الصيغات الممكنة للوجو الجديد من أجل استخدامه في النقل التليفزيوني".

وتابع في تصريحاته عبر FilGoal.com "لم نتأخر في إرسال اللوجو، وأوضحنا لماسبيرو ضرورة استخدام اللوجو الجديد لأن الدوري المصري لم يكن له لوجو من الأساس".

وأوضح "اللوجو المستخدم في مباريات الجولة الأولى وفي المواسم السابقة كان لوجو اتحاد الكرة، وليس لوجو الدوري وبالتالي لم نكن مسؤولين عنه".

ثم أتم تصريحاته "من الممكن أن يكون ما حدث مجرد خطأ من المخرج، لكننا سنخاطب ماسبيرو مرة أخرى للتأكيد على ضرورة استخدام اللوجو الجديد".

ماسبيرو يُكذب

لم نتوقف عند اتحاد الكرة، واتجه FilGoal.com لقطاع الرياضة في التليفزيون المصري، ليفجر لنا مفاجأة.

وقال مصدر من داخل قطاع الرياضة فضل عدم ذكر اسمه "اتحدى اتحاد الكرة أن يخرج بصورة من فاكسات أو خطابات رسمية تم توجيهها لنا باللوجو الجديد للدوري".

وفجر مفاجأة أخرى "مسؤول من اتحاد الكرة تواصل معي خلال مباراة الزمالك والمقاولون وطلب مني حذف اللوجو أثناء المباراة بعدما سخر بعض الإعلاميين من استخدام اللوجو القديم".

وواصل "أخبرته باستحالة طلب هذا الأمر من مخرج المباراة، وسألته لماذا لم ترسلوا لنا اللوجو الجديد لاستخدامه".

وأضاف "رد بأن اتحاد الكرة يجري عددا من التعديلات على اللوجو الجديد وسيتم إرساله في وقت لاحق، وطلب منا عدم استخدام أي لوجو في الجولة الثانية في حال تأخر اتحاد الكرة في إرسال الشكل النهائي للوجو الجديد".

وأتم "أكبر دليل على صحة كلامي هو أن (الاستاندات) الخاصة بتنقنية الفيديو في المباريات تم طلائها كاملا باللون الأسود ولم يتم وضع اللوجو الجديد عليها رغم أن اللوجو القديم كان موجودا عليها خلال مباريات الموسم الماضي".

وتواصل FilGoal.com مع إيناس عثمان مخرجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، والتي أكدت على أن اللوجو الجديد للدوري لم يكن متاحا لاستخدامه.

وأوضحت "لم يحصل أي مخرج في التليفزيون على نسخة من اللوجو الجديد لاستخدامه".

وأتمت "تم استخدام اللوجو القديم في كل مباريات الجولة، وليس مباراة الزمالك والمقاولون فقط والتي أشرفت على إخراجها تليفزيونيا".

وفي النهاية، علم FilGoal.com أن اجتماعا سيتم عقده قريبا بين مسؤولي اتحاد الكرة والتليفزيون المصري لتنسيق بعض الأمور الخاصة بالنقل التليفزيوني من بينها استخدام اللوجو الجديد للدوري.

وليس علينا إلا الانتظار للجولة الثانية.

شارك في التحقيق: عاطف شادي – أحمد الخولي – بسام أبو بكر