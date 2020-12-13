إبراهيم نور الدين حكما للقاء الأهلي والمقاصة.. سجل حافل

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصرية مسؤولية إدارة لقاء الأهلي ومصر للمقاصة للحكم إبراهيم نور الدين.

الأهلي يواجه المقاصة في السابعة والنصف مساءً يوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري المصري.

إبراهيم نور الدين سيكون الحكم الأول للمباراة ويعاونه شريف عبد الله وأحمد نوفل وحسين إسماعيل، بينما يتولى محمد دسوقي مسؤولية إدارة حكم الفيديو ويعاونه عاطف حسين.

وسبق لإبراهيم نور الدين إدارة مواجهة واحدة بين الأهلي ومصر للمقاصة، كانت في موسم 2016-17 وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف عبد الله السعيد.

وأدار إبراهيم نور الدين 29 مباراة لـ الأهلي، أكثر من أي فريق آخر.

وانتصر الأهلي في 22 مباراة وتعادل 6 مرات وخسر مرة، في 29 لقاء تحت صافرة إبراهيم نور الدين.

آخر مباراة لـ الأهلي أدارها إبراهيم نور الدين كانت أمام الاتحاد السكندري الموسم الماضي في لقاء انتهى 0-0 ليتأجل حسم الأهلي للقب الدوري وقتها.

أما المقاصة فلعب الفريق 12 مباراة تحت صافرة إبراهيم نور الدين.

المقاصة انتصر 5 مرات وتعادل 4 وخسر 3 مرات خلال المواجهات التي أدارها له إبراهيم نور الدين.