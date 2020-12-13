عبد المنصف بعد رقمه القياسي: مازلت أطمح في اللعب بـ كأس العالم.. وهذا طريقي بعد الاعتزال

كشف محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة صاحب الـ 43 عاما، أنه مازال يطمح في اللعب في كأس العالم.

عبد المنصف، الذي عادل فرانشيسكو توتي أسطورة روما في اللعب في البطولة المحلية الكبرى لمدة 25 موسم متتالي، قال لقناة أون تايم سبورتس 2: "دوافعي الآن هي نفس دوافعي عندما بدأت اللعب. الأمنيات جميلة لكن بدون تعب وإرادة لا تتحقق".

وأضاف "الكثير ساعدني، مديرين فنيين ومدربين حراس ورؤساء أندية، في كثير من الأندية على رأسها الزمالك الذي تشرفت بوجودي فيه، وكذلك مزارع دينا والجونة وإنبي ووادي دجلة".

وأردف "لا يمكن التوقف عند هدف ما، كل هدف يتحقق يأتي بعده هدف جديد".

وأوضح "ضحيت بالكثير لكي ألعب في الدوري في 25 موسما متتاليا".

وشدد "بالطبع لا يمكن القول إن الجسد عندما بدأت في اللعب مثل جسدي الآن في 2020، ولكن المهم أن يكون جسدك قادر على تلبية ما يطلبه عقلك".

وأكمل "بدأت في العمل لكي أكون مديرا فنيا وعلي أن أستغل أنني عملت مع مدربين من مدارس محترمة. حارس المرمى أصبح مثل المدرب في الملعب".

وعن وادي دجلة الذي بدأ الموسم بالتعادل مع البنك الأهلي "عانينا في وادي دجلة الموسم الماضي. نلعب كرة جيدة لكن هذا فقط ليس المطلوب، علينا تحقيق النتائج مع الكرة الجميلة. دعمنا بشكل جيد في كل المراكز هذا الموسم وهذا يمنحني انطباع أن هدف النادي تطور ولست قلقا مثل العامين الماضيين. سنكون بعيدا عن منطقة الهبوط وسنكون خلف المربع الذهبي هذا الموسم".

ووجه رسالة لجمهور الزمالك "بعد رحيلي عن الزمالك، أصبحت مشجعا للفريق دون قيود. لا يجب أن نربط النادي بأشخاص، علينا أن نكون خلف الفريق وندعمه. نعم خسر 3 بطولات في وقت قصير، ولكن لدينا فريق كبير وقوي للغاية وحافظنا على اللاعبين الكبار لذا يجب أن نكون كجمهور خلف الفريق فقط".

وعن رقمه القياسي قال "أكثر لاعبين حققوا رقما مشابها لما حققته، حسام حسن بـ 22 موسم متتالي والحضري بـ 21 موسم متتالي".

وأتم "مازلت أطمح في الذهاب إلى كأس العالم. الآن أصبحت من ضمن المرشحين للمنتخب مع الجهاز الحالي. بالطبع أتمنى العودة للمنتخب، وكلما تخرج القائمة دون اسمي أواصل العمل لأنضم في المعسكر التالي".