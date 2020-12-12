الاتحاد السكندري: إبراهيم حسن في العناية المركزة.. وبإذن الله يتم الصلح بين الطرفين

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تواجد إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية ومدير الكرة في النادي، في العناية المركزة بسبب حادث السير.

وقال مصيلحي: "إبراهيم حسن تعرض لكسور في الضلوع وإصابته كانت شديدة بسبب الحادث".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "بعدما غادر إبراهيم حسن المستشفى، فوجئنا بمعاناته من أزمة في التنفس ونقص في الأكسجين، وأعتقدنا أنه مصاب بفيروس كورونا وخضع لمسحة".

وتابع "حالة إبراهيم حسن أصبحت أفضل الآن في المستشفى وهو يتواجد في العناية المركزة وسيبقى هناك لمدة يومين".

وأكمل حديثه قائلا: "بإذن الله سيتم الصلح بين الطرفين (إبراهيم حسن والطرف الآخر في الحادث) وسينتهي الأمر".

وأتم "سائق السيارة الأخرى لم يتعرض لأي شيء، ولكن الشخص الآخر الذي كان يتواجد بجانبه تعرض لإصابة وحالته جيدة الآن وغادر المستشفى".

كان إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري قد تعرض لحادث بالسيارة فجر يوم الأربعاء الماضي على كورنيش الإسكندرية.