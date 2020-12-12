الزمالك: المستحقات في حسابات اللاعبين.. ولدينا وقت للتفكير في الصفقات

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 22:19

كتب : أحمد الخولي

مصطفى محمد - الزمالك - المقاولون العرب

شدد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك على أن النادي قام بالفعل بصرف مستحقات لاعبي الفريق.

وقال قاسم عبر إذاعة أون سبورت: "أيمن يونس رئيس لجنة الكرة هو مسؤول ملف تجديد التعاقدات، وكيل فرجاني قال إنه خلال أسبوعين سيكون فيه اتفاقات مادية، وساسي يحب الاستمرار في نادي الزمالك".

وشدد "لا مشاكل في مستحقات اللاعبين، وهي موجودة في حساباتهم بالفعل".

أخبار متعلقة
مؤتمر النحاس: أظن أن التعادل كان النتيجة العادلة.. غاب عننا التوفيق ضد الزمالك لا أزمات هُنا.. الزمالك يبدأ طريق الاستفاقة بثنائية في المقاولون طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك

وأردف "بيراميدز في المباراة المقبلة؟ لا يوجد مباراة سهلة في الدوري، كل مباراة نلعبها للحصول على الـ 3 نقاط لأننا نلعب على البطولة".

وأكد "ما حدث قد حدث، أمامنا وقت ومساحة للتفكير في احتياجاتنا في يناير بناء على رأي جايمي باتشيكو. كل تفكيرنا الآن مع المجموعة الموجودة حاليا".

ظهر فريق الكرة في الزمالك مبتعدا تماما عن الأزمات الإدارية التي تحيط بالنادي، وانتصر بكل ثقة على المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري بهدفين دون رد.

وثأر الزمالك لهزيمته في الدور الثاني من الموسم الماضي ضد المقاولون، وفاز عليه بهدف خالد الحسيني الذاتي في مرماه، ومصطفى محمد.

وبدأ الزمالك طريق الاستفاقة، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي، والخروج من نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، بالانتصار على المقاولون.

الزمالك في الدوري أشرف قاسم
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدحت العدل يُعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في الزمالك 5 دقيقة | مصر
مدرب المقاولون: كنا الأخطر ضد الزمالك.. ومباراة دجلة "حياة أو موت" 30 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: لا يمكننا نسيان أولد ترافورد.. الخروج منه بنقطة أمر جيد 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مسحة كورونا جديدة لـ عبد الله جمعة.. والزمالك راحة من التدريبات 40 دقيقة | مصر
الزمالك: المستحقات في حسابات اللاعبين.. ولدينا وقت للتفكير في الصفقات 55 دقيقة | الدوري المصري
أشرف قاسم: أغلقنا ملف المباريات السابقة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: أبحث عن الفوز وليس الأداء.. وهذا سبب عدم إشراك بنشرقي منذ البداية ساعة | مصر
مؤتمر النحاس: أظن أن التعادل كان النتيجة العادلة.. غاب عننا التوفيق ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 2 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 3 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 4 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر
قد ينال إعجابك