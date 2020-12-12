الزمالك: المستحقات في حسابات اللاعبين.. ولدينا وقت للتفكير في الصفقات

شدد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك على أن النادي قام بالفعل بصرف مستحقات لاعبي الفريق.

وقال قاسم عبر إذاعة أون سبورت: "أيمن يونس رئيس لجنة الكرة هو مسؤول ملف تجديد التعاقدات، وكيل فرجاني قال إنه خلال أسبوعين سيكون فيه اتفاقات مادية، وساسي يحب الاستمرار في نادي الزمالك".

وشدد "لا مشاكل في مستحقات اللاعبين، وهي موجودة في حساباتهم بالفعل".

وأردف "بيراميدز في المباراة المقبلة؟ لا يوجد مباراة سهلة في الدوري، كل مباراة نلعبها للحصول على الـ 3 نقاط لأننا نلعب على البطولة".

وأكد "ما حدث قد حدث، أمامنا وقت ومساحة للتفكير في احتياجاتنا في يناير بناء على رأي جايمي باتشيكو. كل تفكيرنا الآن مع المجموعة الموجودة حاليا".

ظهر فريق الكرة في الزمالك مبتعدا تماما عن الأزمات الإدارية التي تحيط بالنادي، وانتصر بكل ثقة على المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري بهدفين دون رد.

وثأر الزمالك لهزيمته في الدور الثاني من الموسم الماضي ضد المقاولون، وفاز عليه بهدف خالد الحسيني الذاتي في مرماه، ومصطفى محمد.

وبدأ الزمالك طريق الاستفاقة، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي، والخروج من نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، بالانتصار على المقاولون.