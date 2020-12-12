أشرف قاسم: أغلقنا ملف المباريات السابقة

شدد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك، أن فريقه أغلق ملف المباريات السابقة، وتركيزه كله على القادم.

وقال قاسم في تصريحات صحفية عقب الفوز على المقاولون: "ضربة البداية ضد المقاولون العرب كانت مميزة. فوز مهم جدا".

ظهر فريق الكرة في الزمالك مبتعدا تماما عن الأزمات الإدارية التي تحيط بالنادي، وانتصر بكل ثقة على المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري بهدفين دون رد.





































































































وثأر الزمالك لهزيمته في الدور الثاني من الموسم الماضي ضد المقاولون، وفاز عليه بهدف خالد الحسيني الذاتي في مرماه، ومصطفى محمد.

وبدأ الزمالك طريق الاستفاقة، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي، والخروج من نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، بالانتصار على المقاولون.