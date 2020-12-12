مؤتمر النحاس: أظن أن التعادل كان النتيجة العادلة.. غاب عننا التوفيق ضد الزمالك

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 21:49

كتب : FilGoal

كريم مصطفى - محمد عبد الغني - الزمالك - المقاولون العرب

يرى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، أن التعادل كان النتيجة العادلة لمباراة الجولة الأولى ضد الزمالك، والتي خسرها فريقه 2-0.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "شوطا المباراة كانا متباينين، تركنا الاستحواذ للزمالك في الشوط الأول، من خطأ في كرة ثابتة تلقينا هدف".

وأضاف "حاولنا أن نتدارك وفي الشوط الثاني كانت لنا الفرص ودانت لنا السيطرة ولكن أحيانا يكون هناك عدم توفيق. الكل بذل مجهود عال وأشكرهم عليه".

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وكشف "اعترضت على الحكم جهاد جريشة لأن لنا ضربة جزاء، الحوار دار في الملعب أن الكرة لمست يد عبد الغني ولكنها غير مقصودة، لذا كان انفعالا لحظيا".

وأكد "حتى الوقت بدل الضائع، هناك مباريات يضيع فيها دقائق أكثر من هذه المباراة ويُحتسب أكثر من 4 دقائق. إصابة فتوح وحدها أخذت دقيقتين ونصف".

وأتم "رغم ذلك، بذلنا مجهودا كبيرا ولم يكن هناك توفيق، ونتيجة 2-0 نتيجة كبيرة مقارنة بسير المباراة، أظن أن التعادل كان النتيجة العادلة للمباراة".

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