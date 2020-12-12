انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) (0) أتليتكو مدريد.. نهاية المباراة

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 21:36

كتب : FilGoal

ريال مدريد - أتليتكو

يستقبل ريال مدريد غريمه أتليتكو مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــنــا

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نهاية المباراة

ق.90 لوكاس كاد أن يسجل! تمريرة من بنزيمة وتسديدة من لوكاس، لكن أوبلاك يتصدى إلى الركنية

ق.88 دخول فالفيردي بدلا من مودريتتش

ق.83 تهديد جديد! ليمار يخترق ويسدد لكن كرته تمر أعلى العارضة

ق.80 عرضية من لودي ورأسية خطيرة من ساؤول، لكن كورتوا يتصدى بأعجوبة

ق.79 خروج كارباخال وفينيسيوس ودخول رودريجو وأسينسيو

ق.73 خروج سواريز ودخول كوندوجبيا

ق.63 جوووووووووووووول كارباخال يطلق تسديدة صاروخية تصطدم بالقائم وترتد من ظهر أوبلاك إلى الشباك

ق.60 دخول ساؤول بدلا من جواو فيليكس

ق.55 أولى فرص أتليتكو مدريد الخطيرة بعد عرضية يورينتي وتسديدة ليمار من مسافة قريبة، لكنها مرت بجوار القائم

ق.52 ركلة حرة مباشرة لـ ريال مدريد من مكان خطير ينفذها راموس وتصدم بالحائط البشري

بداية الشوط الثاني

دخول ليمار وكوريا ولودي بدلا من كاراسكو وهيريرا وفيليبي

نهاية الشوط الأول

ق.15 جووووووووول هدف أول لـ ريال مدريد برأسية كاسيميرو بعد ركنية نفذها كروس

ق.10 تسديدة بنزيمة تصيب القائم الأيسر بعد أن لمسها أوبلاك بأطراف أصابعه

ق.6 تسديدة أولى من لوكا مودريتش لكنها تمر أرضية بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة

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