تشكيل الدربي – ريال مدريد يستعيد كارباخال.. وأتليتكو يهاجم بـ سواريز وفيليكس

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 20:55

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد - أتليتكو

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد في دربي العاصمة بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة داني كارباخال كظهير أيمن، مع تحريك لوكاس فاسكيز ليصير جناحا أيمن على حساب رودريجو.

في المقابل، دفع دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو بالثنائي الهجومي الناري: لويس سواريز وجواو فيليكس، وأبقى ساؤول نييجيز على مقاعد البدلاء.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

الهجوم: لوكاس فاسكيز – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – إيسكو – فيدي فالفيردي – ماركو أسينسيو - رودريجو

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – فيليبي – ماريو هيرموسو

الوسط: ماركوس يورينتي – هيكتور هيريرا – كوكي – يانيك فيريرا كاراسكو

الهجوم: لويس سواريز – جواو فيليكس

دكة البدلاء: جربيتش – سان رومان – رينان لودي – سيمي فرساليكو – جيوفري كوندوجبيا – لوكاس توريرا – ساؤول نييجيز – توماس ليمار – فيتولو – آنخل مارتين كوريا - سابونيتش

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