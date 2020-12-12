24 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة الأهلي
السبت، 12 ديسمبر 2020 - 20:28
كتب : FilGoal
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 24 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي
ويلعب المقاصة ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.
وجاءت قائمة المقاصة كالآتي:
المرمى: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير.
الدفاع: أحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة.
الوسط: هشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور.
الهجوم: وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي.
بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.
وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن اختيار ثلاثي فريق الشباب ضمن القائمة جاء في إطار رغبة المدير الفني إيهاب للاعتماد عليهم في المرحلة الحالية كونهم من العناصر المميزة في صفوف شباب المقاصة.