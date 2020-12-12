24 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة الأهلي

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 20:28

كتب : FilGoal

هدف عمرو السولية الملغي أمام المقاصة

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 24 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي

ويلعب المقاصة ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وجاءت قائمة المقاصة كالآتي:

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المرمى: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير.

الدفاع: أحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة.

الوسط: هشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور.

الهجوم: وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي.

بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن اختيار ثلاثي فريق الشباب ضمن القائمة جاء في إطار رغبة المدير الفني إيهاب للاعتماد عليهم في المرحلة الحالية كونهم من العناصر المميزة في صفوف شباب المقاصة.

الأهلي المقاصة الدوري المصري
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