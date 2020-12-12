الجباس يوضح سبب طرد رمضان: نحترم التحكيم.. واللاعب لم يخطئ في حديثه

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 20:11

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - الاتحاد السكندري - الصورة من الحساب الرسمي لـ بيراميدز

أوضح دودو الجباس لاعب بيراميدز، سبب عصبية زميله رمضان صبحي، وتعرضه للطرد، عقب الهزيمة من الاتحاد السكندري.

وقال الجباس لأون تايم سبورتس 2: "عصبية رمضان سببها أن الحكم محمد الصباحي قال له إن اشتراكه مع محمد عطوة كان ضعيفا ولا يمكن أن يُحتسب، لذلك كان عصبيا، لكنه لم يخطئ في حديثه مع الحكم ونحترم التحكيم".

وعن سيناريو المباراة قال: "هذه هي كرة القدم، المتوقع مننا أن نفوز خاصة أن المباراة في ملعبنا".

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وأضاف "لدينا العديد من العناصر الجيدة المنضمة حديثا، ومازلنا في طور التعرف على بعضنا البعض".

وشدد "ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي اجتمع بنا عقب اللقاء وقال لنا إن ما حدث يحدث لفرق كثيرة حول العالم، وأن علينا نسيان النتيجة والاستعداد للمباريات المقبلة".

دراما نارية، شهدها استاد الدفاع الجوي، حيث حقق الاتحاد السكندري أول فوز له في تاريخه على بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري بنتيجة 2-1.

بيراميدز الاتحاد السكندري في الدوري رمضان صبحي
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