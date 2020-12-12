مؤتمر حسام حسن: كنت سأكون سعيدا حتى لو لم نفز.. وعمار حمدي لم يخطئ

شدد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، أنه كان سيكون سعيدا بفريقه، حتى لو لم يحقق الفوز على بيراميدز.

دراما نارية، شهدها استاد الدفاع الجوي، حيث حقق الاتحاد السكندري أول فوز له في تاريخه على بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري بنتيجة 2-1.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد بالفوز والأداء الرائع لفريقي، حتى لو لم نفز باللقاء كنت سأكون سعيدا بالأداء وتنفيذ لاعبي الفريق للتعليمات".

وأردف "واجهنا فريقا قويا ومحترما دعم صفوفه بعناصر مميزة، ولكن في النهاية أثق في إمكانيات لاعبي فريقي والثقة الكبيرة التي ظهروا بها، وأشكر فريقي على البداية الرائعة والتنفيذ الجيد للتعليمات".

وعن عمار حمدي صاحب هدف تعادل فريقه قال : "لاعب ممتاز وسيكون ركيزة من ركائز المنتخب الأول، وتمسكت بضمه للاتحاد واجتهد مجلس محمد مصيلحي في التعاقد معه، وهو لاعب ممتاز مع المنتخب الأولمبي ويكتسب الخبرات وأخرجته بسبب الإجهاد وليس لما يقال أنه غير جاهز لخوض مباراة كاملة".

وشدد "عمار حمدي لم يرتكب أي خطأ ولم يوجه إشارات للاعبي بيراميدز وخاصة رمضان صبحي بعد الهدف، وعمار حمدي زميل رمضان ومجرد مداعبة وعمار تمت تربيته في النادي الأهلي ويعلم ما عليه ويحترم الجميع".

وأكمل "قلت قبل قرعة الدوري أنني أحترم الجميع وأرى أن بيراميدز فريق قوي ومنافس على لقب الدوري ويمتلك مجموعة ممتازة في مختلف الخطوط، وأعلم جيدا أن المباراة ليست سهلة".

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الاتحاد السكندري يحقق فوزا مثيرا على بيراميدز١/٢ في مباراة درامية

أحزر ثنائية الاتحاد عمار حمدي فى الدقيقة 44 وخالد الغندور فى الدقيقة 96.. بينما أحرز عبدالله السعيد هدف بيراميدز الوحيد فى الدقيقة 34 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/KuUlBFi3mQ — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 12, 2020

وأردف "ولكني كنت أثق بشدة في فريقي واللاعبين الذين كانوا في أعلى تركيز، رغم إلغاء هدفين للفريق واحتساب ركلة جزاء لبيراميدز، وطالبت فريقي بالهدوء التام، والاتحاد فريق كبير لديه إمكانيات تؤهله للعودة من التأخر".

شدد حسام حسن على أن لاعبي فريقه تعاهدوا على الفوز لإهداء الثلاث نقاط لشقيقه إبراهيم حسن الذي أجرى حادثا قويا، ويتابع مع اللاعبين لحظيا مع الفريق، وخرج بالأمس من المستشفى ولكن حدثت له مضاعفات أخرى، وهناك أزمة في موقفه بعد العرض على النيابة وهو مصاب بهذا الشكل العنيف حيث أتم "شقيقي مواطن يحتاج للعناية ويجب تأجيل التحقيق معه حتى يشفى تماما من إصابته، وبعد التحقيق معه حدثت مضاعفات شديدة ويجب مراعاة ما حدث لأنه لم يرتكب جريمة، وعاد للعناية الفائقة مرة أخرى بسبب عرضه للتحقيق وخرج بكفالة من قسم الشرطة، مطالبا باحترام تاريخ شقيقه كلاعب تاريخي وكمواطن".