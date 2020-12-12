دون أي تسديدة على المرمى.. إشبيلية يقهر خيتافي ويضعه في ورطة

فاز إشبيلية على مضيفه خيتافي بهدف دون رد في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

وسجّل تشابيير إتشييتا مدافع خيتافي هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية بالخطأ في مرماه بالدقيقة 81.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس من 11 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الرابع.

فيما تجمّد رصيد خيتافي عند 13 نقطة في المركز 15 من 12 مباراة، بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.

ليكون خيتافي قد حصد 3 نقاط فقط في آخر 7 جولات بالدوري الإسباني.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يفشل فيها خيتافي في الفوز بـ 7 مباريات متتالية تحت قيادة مدربه خوسيه بوردالاس.

إشبيلية من جانبه، فاز رغم عدم تسديده أي كرة على مرمى خيتافي طوال المباراة.