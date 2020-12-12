انتهت - المقاولون (0) - (2) الزمالك.. الفارس الأبيض يفتتح مشواره بالانتصار

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب والزمالك، في مطلع مشوارهما في الدوري.

ويمكنكم مطالعة التشكيل، وأحداث المباراة

من هنا

انتهت

** ق93 جووول مصطفى محمد والهدف الثاني لـ الزمالك في مرمى المقاولون بلمسة رائعة

** 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** الونش بدلا من زيزو

** ق76 خروج حميد أحداد ومشاركة إسلام جابر

*ق68 محمد حمدي زكي بدلا من أحمد داوودا.. وتغييرات هجومية مستمرة من النحاس

ق64 مشاركة أشرف بنشرقي بدلا من شيكابالا

مشاركة محمد عصام ومحمد سالم بدلا من سيف الدين الجزيري وكريم مصطفى

** ق55 بطاقة صفراء لفرجاني ساسي

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ضغط من المقاولون العرب لتعديل النتيجة وصمود أبيض

** ق26 جووول أول لـ الزمالك عن طريق خالد الحسيني لاعب المقاولون العرب بالخطأ في مرماه بعد رأسية محمود علاء

** انطلاق المباراة