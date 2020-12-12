طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 19:15

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - الاتحاد السكندري - الصورة من الحساب الرسمي لـ بيراميدز

أشهر محمد الصباحي حكم لقاء بيراميدز والاتحاد السكندري البطاقة الحمراء في وجه رمضان صبحي عقب نهاية اللقاء.

الاتحاد السكندري خطف انتصارا قاتلا أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري.

واعترض رمضان صبحي على الحكم محمد الصباحي عقب نهاية المباراة، بسبب لقطة إلغاء ركلة الجزاء التي حصل عليها اللاعب في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

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وقرر الحكم إعطاء رمضان صبحي بطاقة صفراء هي الثانية له، ليشهر له البطاقة الحمراء عقب نهاية المباراة.

طرد رمضان صبحي سيجعله يغيب أمام الزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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