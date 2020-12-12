تشكيل الزمالك - أحداد أساسي رفقة مصطفى محمد.. وبنشرقي احتياطي

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 18:38

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحداد - الزمالك - الإنتاج الحربي

يشارك المغربي حميد أحداد لأول مرة كأساسي مع الزمالك في افتتاح مشوار الفارس الأبيض في بطولة الدوري.

الزمالك يحل ضيفا على المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.

جيمي باتشيكو المدير الفني لـ الزمالك فضّل الاعتماد على حميد أحداد في الهجوم رفقة مصطفى محمد.

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محمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسي في الشق الهجومي ومعه أحمد سيد "زيزو" وخلفهما الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي.

ويلعب محمد عبد الغني كقلب دفاع بجانب محمود علاء، مع مشاركة أحمد فتوح وحازم إمام كظهيري جنب.

وفيما يلي تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام.

الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - شيكابالا - حميد أحداد

الهجوم: مصطفى محمد

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمزة المثلوثي - كريم بامبو - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - مصطفى فتحي - أشرف بنشرقي

في الدوري الزمالك المقاولون العرب
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