سقوط تاريخي لـ دورتموند أمام شتوتجارت في غياب هالاند

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 18:31

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

سحق شتوتجارت مضيفه بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب سيجنال إيدونا بارك، بالجولة 11 من الدوري الألماني.

تقدّم الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا لـ شتوتجارت في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، لكن الأمريكي جيو رينا عادل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 بعد تمريرة رافا جيريرو.

لكن الشوط الثاني شهد انهيارا كاملا لـ دورتموند، فسجّل شتوتجارت بواسطة وامانجيتوكا مجددا، وفيليب فويرستر، وتانجوي كوليبالي، ونيكولاس جونزاليس في الدقائق 53، و60، و63، و+92.

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ليرفع شتوتجارت رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، بينما تجمّد رصيد دورتموند عند 19 نقطة في المركز الخامس.

دورتموند سيبتعد عن بايرن ميونيخ بسبع نقاط كاملة لو انتصر الزعيم البافاري في مباراته هذه الجولة.

وخاض دورتموند المباراة دون هدافه النرويجي إرلينج هالاند المصاب.

ويعد هذا الفوز هو الأول لـ شتوتجارت على ملعب دورتموند في الدوري الألماني منذ انتصار 2006\2007 بهدف ماريو جوميز، وقتها توج الفريق باللقب.

كما أنه أكبر فوز لـ شتوتجارت على دورتموند في الدوري منذ فوزه 7-0 موسم 1990\1991.

الفوز هو الأكبر لـ شتوتجارت أيضا على ملعب دورتموند، متجاوزا انتصارا بأربعة أهداف نظيفة موسم 1971\1972.

شتوتجارت دورتموند في ألمانيا الدوري الألماني
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