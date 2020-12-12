تشكيل المقاولون – الجزيري ومجلي يقودان اختيارات النحاس.. الجويني بديل ضد الزمالك

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 18:24

كتب : FilGoal

محمد مجلي - الزمالك - المقاولون العرب

يقود التونسي سيف الدين الجزيري، والصاعد محمد مجلي، صفوف المقاولون، في مواجهة الجولة الأولى من الدوري ضد الزمالك.

وخير عماد النحاس الذي احتل المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي، عدم البدء بمواطن الجزيري ونجم الترجي السابق، هيثم الجويني، حيث يجلس على دكة هجومية تضم أيضا باسم علي ومحمد حمدي زكي ومحمد سالم.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

أخبار متعلقة
المقاولون: صالح جمعة لا يناسبنا وحفني غير ملتزم.. وحقيقة رفض الزمالك ضم محمد صلاح جهاد جريشة لحكما لمباراة المقاولون العرب والزمالك معلول يكشف عن خطة موسيماني في الهدف الأول أمام الزمالك.. "فتحنا الطريق للسولية"

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – فاروق نور الدين – خالد الحسيني – حسن الشامي

الوسط: إبراهيم صلاح – كريم مصطفى – أحمد داوودا – محمد مجلي – أحمد الشيمي

الهجوم: سيف الدين الجزيري

البدلاء: حسن شاهين – أحمد كابوريا – يوسف الجوهري – أحمد عبد العزيز – محمد سالم – محمد حمدي زكي – محمد عصام – باسم علي – هيثم الجويني

المقاولون الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجباس يوضح سبب طرد رمضان: نحترم التحكيم.. واللاعب لم يخطئ في حديثه 5 دقيقة | الدوري المصري
أروابارينا: على رمضان التعلم من الطرد.. وإكرامي لا يتحمل مسؤولية الهدفين 7 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر حسام حسن: كنت سأكون سعيدا حتى لو لم نفز.. وعمار حمدي لم يخطئ 33 دقيقة | الدوري المصري
دون أي تسديدة على المرمى.. إشبيلية يقهر خيتافي ويضعه في ورطة 56 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - المقاولون (0) - (1) الزمالك.. جووول أول 57 دقيقة | الدوري المصري
طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك ساعة | مصر
هذا لا يحدث كل يوم.. الاتحاد السكندري يقتل نسخة بيراميدز الجديدة في دراما نارية ساعة | الدوري المصري
مباشر دربي مانشستر - يونايتد (0)-(0) سيتي.. محرز يهدر التقدم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 2 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 3 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر 4 2×1.. صلاح هداف ليفربول في دوري الأبطال بالهدف الأسرع في تاريخ الريدز أوروبيا
قد ينال إعجابك