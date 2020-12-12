تشكيل المقاولون – الجزيري ومجلي يقودان اختيارات النحاس.. الجويني بديل ضد الزمالك

يقود التونسي سيف الدين الجزيري، والصاعد محمد مجلي، صفوف المقاولون، في مواجهة الجولة الأولى من الدوري ضد الزمالك.

وخير عماد النحاس الذي احتل المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي، عدم البدء بمواطن الجزيري ونجم الترجي السابق، هيثم الجويني، حيث يجلس على دكة هجومية تضم أيضا باسم علي ومحمد حمدي زكي ومحمد سالم.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – فاروق نور الدين – خالد الحسيني – حسن الشامي

الوسط: إبراهيم صلاح – كريم مصطفى – أحمد داوودا – محمد مجلي – أحمد الشيمي

الهجوم: سيف الدين الجزيري

البدلاء: حسن شاهين – أحمد كابوريا – يوسف الجوهري – أحمد عبد العزيز – محمد سالم – محمد حمدي زكي – محمد عصام – باسم علي – هيثم الجويني